Getty Images
ATP отметила прорыв Медведева в списке главных событий 2019 года
Это и правда было впечатляюще.
Прорыв российского теннисиста Даниила Медведева в топ-10 попал в список главных событий года по версии ATP.
23-летний Медведев впервые в карьере пробился в топ-10 15 июля 2019 года. Летом 2018-го он располагался на 61-м месте рейтинга.
«Я горжусь тем, что поднялся на эту ступень. Несколько лет назад я изменил жизнь и целиком посвятил себя теннису. Результаты это подтверждают. Надеюсь, это только первый шаг к более высоким целям», – заявил спортсмен.
- В 2019 году Даниил взял титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема».
- Вместе с прорывом Медведева ATP отметила попадание в десятку итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.
«Я думал о первом месте рейтинга с шестилетнего возраста». Медведев – об амбициях и санкциях ВАДА
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте