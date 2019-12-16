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ATP отметила прорыв Медведева в списке главных событий 2019 года

ATP отметила прорыв Медведева в списке главных событий 2019 года
Eurosport

47 мин. назад

Это и правда было впечатляюще.

Прорыв российского теннисиста Даниила Медведева в топ-10 попал в список главных событий года по версии ATP.

23-летний Медведев впервые в карьере пробился в топ-10 15 июля 2019 года. Летом 2018-го он располагался на 61-м месте рейтинга.

«Я горжусь тем, что поднялся на эту ступень. Несколько лет назад я изменил жизнь и целиком посвятил себя теннису. Результаты это подтверждают. Надеюсь, это только первый шаг к более высоким целям», – заявил спортсмен.

  • В 2019 году Даниил взял титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема».
  • Вместе с прорывом Медведева ATP отметила попадание в десятку итальянцев Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

«Я думал о первом месте рейтинга с шестилетнего возраста». Медведев – об амбициях и санкциях ВАДА

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