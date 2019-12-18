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Федерер стал первым игроком в истории, который не покидает топ-30 рейтинга на протяжении 1000 недель
Почти 20 лет в ранге одного из лучших. Вау!
Швейцарский теннисист Роджер Федерер достиг очередной фантастической планки, которая не скоро покорится кому-либо в мире тенниса.
Эта неделя стала для Маэстро 1000-й, которую он проводит в топ-30 рейтинга ATP. Впервые он вошел в тридцатку сильнейших 30 октября 2000 года – 19 лет и два месяца назад – и с тех пор не покидает ее.
- Сезон-2019 Федерер закончил на третьем месте в таблице.
- 38-летний Роджер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).
Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года
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