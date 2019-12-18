Швейцарский теннисист Роджер Федерер достиг очередной фантастической планки, которая не скоро покорится кому-либо в мире тенниса.

Эта неделя стала для Маэстро 1000-й, которую он проводит в топ-30 рейтинга ATP. Впервые он вошел в тридцатку сильнейших 30 октября 2000 года – 19 лет и два месяца назад – и с тех пор не покидает ее.

Сезон-2019 Федерер закончил на третьем месте в таблице.

38-летний Роджер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).

Подборка лучших ударов Федерера в 2019-м такая мощная, что ты уткнешься в монитор до Нового года

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