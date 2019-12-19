Шарапова потусовалась с Надалем и Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби
Шикарная компания.
Российская теннисистка Мария Шарапова выложила совместное фото с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
«Гольф-карт караоке из Абу-Даби», – подписала пост теннисистка.
Все трое находятся в ОАЭ – они участвуют в выставочном турнире.
Шарапова сегодня, 19 декабря, сыграет с Айлой Томлянович – это единственный матч женской части соревнования.
В мужской сетке Рублев проведет матч с Циципасом за выход в полуфинал на Джоковича. Хачанов сыграет с Хён Чоном за право сразиться с Надалем в 1/2.
- Турнир проходит с 19 по 21 декабря.
- Мужской призовой фонд – 250 тысяч долларов.
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