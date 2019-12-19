Российская теннисистка Мария Шарапова выложила совместное фото с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Гольф-карт караоке из Абу-Даби», – подписала пост теннисистка.

Все трое находятся в ОАЭ – они участвуют в выставочном турнире.

Шарапова сегодня, 19 декабря, сыграет с Айлой Томлянович – это единственный матч женской части соревнования.

В мужской сетке Рублев проведет матч с Циципасом за выход в полуфинал на Джоковича. Хачанов сыграет с Хён Чоном за право сразиться с Надалем в 1/2.

Турнир проходит с 19 по 21 декабря.

Мужской призовой фонд – 250 тысяч долларов.

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