Российская теннисистка Мария Шарапова выиграла у представительницы Австралии Айлы Томлянович в выставочном матче, который прошел в Абу-Даби.

Игра закончилась со счетом 6:4, 7:5, ее продолжительность составила 1 час и 29 минут. Мария впервые вышла на корт с августа прошлого года – все это время она залечивала травму плеча.

Шарапова занимает 131-е место в рейтинге WTA, Томлянович – 51-е.

Мария – обладательница карьерного «Большого шлема» (россиянка дважды победила на «Ролан Гаррос» и по разу – на Australian Open, Уимблдоне и US Open).

Шарапова потусовалась с Надалем и Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби

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