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Коуч Медведева признан тренером сезона по версии ATP

Коуч Медведева признан тренером сезона по версии ATP
Eurosport

1 час назад

Все лауреаты премии определились.

ATP объявила имена победителей премии ATP Awards.

Коуч первой ракетки России Даниила Медведева Жиль Сервара признан тренером года. Он обошел Апостолоса Циципаса (отца и тренера Стефаноса Циципаса), Карлоса Мойю (тренера Рафаэля Надаля), Николаса Массу (тренера Доминика Тима) и Винченцо Сантопадре (тренера Маттео Берреттини).

Медведев уступил награду «прорыв года» итальянцу Берреттини, Андрей Рублев проиграл Энди Маррею в борьбе за премию «возвращение года».

  • Игроком года по версии ATP стал Рафаэль Надаль, по версии болельщиков – Роджер Федерер.
  • Новичком года назвали итальянца Янника Синнера, который выиграл молодежный Итоговый турнир.

ATP отметила прорыв Медведева в списке главных событий 2019 года

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