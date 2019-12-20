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Коуч Медведева признан тренером сезона по версии ATP
Все лауреаты премии определились.
ATP объявила имена победителей премии ATP Awards.
Коуч первой ракетки России Даниила Медведева Жиль Сервара признан тренером года. Он обошел Апостолоса Циципаса (отца и тренера Стефаноса Циципаса), Карлоса Мойю (тренера Рафаэля Надаля), Николаса Массу (тренера Доминика Тима) и Винченцо Сантопадре (тренера Маттео Берреттини).
Медведев уступил награду «прорыв года» итальянцу Берреттини, Андрей Рублев проиграл Энди Маррею в борьбе за премию «возвращение года».
- Игроком года по версии ATP стал Рафаэль Надаль, по версии болельщиков – Роджер Федерер.
- Новичком года назвали итальянца Янника Синнера, который выиграл молодежный Итоговый турнир.
ATP отметила прорыв Медведева в списке главных событий 2019 года
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