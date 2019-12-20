Теннисист из России Карен Хачанов уступил в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Он проиграл первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в двух сетах – 1:6, 3:6.

«Рафа преподал мне хороший мастер-класс. Так что ему придется сказать, сколько мне заплатить за эти уроки. А так понятно, что он в хорошей форме», – включил самоиронию после игры Хачанов.

Когда Надаля спросили о мастер-классе, испанец ответил: «Я сказал [Карену], что плотно размялся перед матчем, так что намереваюсь хорошенечко устать».

Надаль встретится в решающем матче со Стефаносом Циципасом, который в другой встрече 1/2 финала обыграл Новака Джоковича – 3:6, 7:6, 6:4.

В субботу, 21 декабря, в Абу-Даби пройдет финал, а также матч за третье место, где друг с другом сыграют Джокович и Карен Хачанов.

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