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Надаль обыграл Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Надаль обыграл Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Испанец готовится к сезону и немного зарабатывает.

Первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в ОАЭ.

В матче, продолжавшемся чуть более трех часов, Рафа в трех сетах обыграл соперника со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).

  • Призовой фонд турнира (250 тысяч долларов) целиком достался победителю.
  • В матче за третье место Карен Хачанов обыграл Новака Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:4.

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