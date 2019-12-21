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Надаль обыграл Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Испанец готовится к сезону и немного зарабатывает.
Первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в ОАЭ.
В матче, продолжавшемся чуть более трех часов, Рафа в трех сетах обыграл соперника со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).
- Призовой фонд турнира (250 тысяч долларов) целиком достался победителю.
- В матче за третье место Карен Хачанов обыграл Новака Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:4.
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