«Должно быть, это персик». Серена презентовала обтягивающие брюки из новой коллекции
Да, очень похоже.
Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала брюки из собственной коллекции одежды Seraya.
«Должно быть, это персик... Но нет – это штаны Серены», – подписала 38-летняя Уильямс фото, на котором позирует в новых обтягивающих брюках и на высоких шпильках.
- В сезоне-2019 Уильямс играла в финалах Уимблдона и US Open.
- В текущем рейтинге WTA американка занимает десятое место.
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