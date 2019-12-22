Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала брюки из собственной коллекции одежды Seraya.

«Должно быть, это персик... Но нет – это штаны Серены», – подписала 38-летняя Уильямс фото, на котором позирует в новых обтягивающих брюках и на высоких шпильках.

В сезоне-2019 Уильямс играла в финалах Уимблдона и US Open.

В текущем рейтинге WTA американка занимает десятое место.

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