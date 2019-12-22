Instagram

«Должно быть, это персик». Серена презентовала обтягивающие брюки из новой коллекции

«Должно быть, это персик». Серена презентовала обтягивающие брюки из новой коллекции
Eurosport

1 час назад

Да, очень похоже.

Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала брюки из собственной коллекции одежды Seraya.

«Должно быть, это персик... Но нет – это штаны Серены», – подписала 38-летняя Уильямс фото, на котором позирует в новых обтягивающих брюках и на высоких шпильках.

  • В сезоне-2019 Уильямс играла в финалах Уимблдона и US Open.
  • В текущем рейтинге WTA американка занимает десятое место.

Шарапова победила Томлянович на выставочном турнире в Абу-Даби. Это первый матч Марии с августа

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте