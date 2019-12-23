Шарапова и Синнер надели красные рога и спели дуэтом
Браво! Можно на эстраду.
Российская теннисистка Мария Шарапова и итальянец Янник Синнер, занимающийся у одного тренера с Марией, спели дуэтом.
Для выступления перед камерой спортсмены надели красные рога.
- 32-летняя Шарапова и 18-летний Синнер тренируются у Рикардо Пьятти.
- Синнер – победитель молодежного Итогового турнира 2019 года.
- Шарапова не входит в сотню лучших текущего рейтинга WTA, Синнер идет 78-м в рейтинге ATP.
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