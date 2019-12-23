Вольфганг Тим, отец четвертой ракетки мира Доминика Тима и тренер некоторых австрийских теннисистов, выразил отношение к договорным матчам.

«Мои игроки с таким не сталкивались: по моим ребятам сразу видно, что это их не соблазнит. Например, мне никогда не предлагали наркотики, потому что мне это не интересно. А Доминик вообще очень далек от этого – он стоит высоко в рейтинге, где огромные заработки.

Но отчасти я понимаю, почему такие договорные матчи происходят на «Фьючерсах». Там люди экономят каждый цент, могут выиграть титул и все равно ничего не заработать, хорошо если выйдут в ноль. Конечно, я противник договорных матчей – они искажают суть спорта. Но я понимаю, почему другие на это идут. Призовые на «Челленджерах» и «Фьючерсах» нужно повышать, чтобы игроки не думали о сдачах матчей», – цитирует Тима-старшего Tennisnet.

Тим закончит 2019 год на четвертой строчке рейтинга ATP.

В прошлом сезоне австриец выиграл 5 титулов.

Теннисист из топ-30 ATP фигурирует в расследовании о договорных матчах

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