Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о случае из 2000 года, когда он едва не разбился на лыжах, отдыхая вместе с олимпийским чемпионом-1992 Марком Россе.

«Раньше я не всегда был аккуратным и осмотрительным. Например, где-то между 16 и 22 годами я мог получить ужасные травмы вне теннисного корта. Теперь я отлично понимаю, как мне тогда везло.

В особенности в тот раз, когда я катался на лыжах как сумасшедший вместе с Марком Россе после нашего возвращения с Australian Open. Я ему сказал: «Давай я сейчас скачуcь с этого бугра», – и пролетел метров 10, а в итоге вообще оказался на 100 метров ниже точки, с которой прыгнул. Марк сперва расхохотался, но потом ему стало очень страшно», – цитирует Федерера L'Équipe.

Федерер занимает третью строчку в рейтинге ATP, выше швейцарца – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Роджер – обладатель 20 титулов «Большого шлема» (шесть побед на Australian Open, одна – на «Ролан Гаррос», восемь – на Уимблдоне и пять – на US Open).

Федерер стал первым игроком в истории, который не покидает топ-30 рейтинга на протяжении 1000 недель

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