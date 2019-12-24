Пятая и шестая ракетки Великобритании Джей Кларк и Лиам Броуди прокомментировали нашумевшие слова британского рэпера Stormzy. В недавнем интервью итальянским СМИ музыкант назвал Британию «на 100% расистской страной».

«Да, в Британии расизма меньше, чем в большинстве стран, но это не значит, что его нужно игнорировать. Как можно утверждать, что в стране нет расизма, когда одному из моих лучших друзей приходится убегать и прятаться в кустах, чтобы его не избили из-за цвета кожи? Мне кажется, что проблема усугубляется, а не решается», – заявил Броуди.

Кларк, в свою очередь, прокомментировал слова Броуди: «Все не настолько страшно, но я сталкиваюсь с подобными вещами минимум один раз в день, девять дней из 10».

Ранее на футбольном матче между «Челси» и «Тоттенхэмом» расистским оскорблениям подвергся защитник «синих» Антонио Рюдигер.

Также во время футбольной игры между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» болельщик «горожан» сымитировал жесты обезьяны перед игроком «красных дьяволов» Фредом.

Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма

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