Начиная с 2020 года вступает в силу четырехлетний контракт Eurosport и WTA, по условиям которого зрителям ежегодно будет эксклюзивно доступно более 800 матчей в рамках всех крупных турниров WTA серии Premier, International, а также Итогового турнира.

Подписание контракта с WTA стало продолжением стратегии Eurosport по укреплению позиций лидера в трансляции теннисных событий мирового уровня.

Когда начнется показ матчей?

Дебютная трансляция пройдет в ночь с 6 на 7 января. Eurosport запланировал показ 20 матчей турнира в австралийском Брисбене. Сезон показа лучших матчей женского тенниса стартует в январе и закончится в ноябре трансляциями игр Итогового турнира в Шэньчжэне.

Каролина Плишкова – победительница турнира в БрисбенеGetty Images

Будут показаны все турниры?

В рамках контракта существуют определенные ограничения, согласно которым Eurosport не покажет турниры в Квебеке, Нюрнберге, Гштааде, Линце, Чжухае, а также московский Кубок Кремля и турнир в Санкт-Петербурге.

Где смотреть?

Самые крутые турниры категории Premier 5 будут доступны на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2, а Eurosport Gold эксклюзивно покажет турниры серии International. Кроме того, все матчи будут доступны на сервисе Eurosport Player.

Барбара Шетт берет интервью у Светланы КузнецовойGetty Images

Кто комментирует?

Дружная команда комментаторов Eurosport Russia, в том числе Анна Дмитриева, Анна Чакветадзе и Екатерина Бычкова. В планах привлечение известных теннисисток – Елены Дементьевой, Анастасии Мыскиной и других звезд.

Прямые трансляции главных событий в мире женского тенниса теперь доступны зрителям в эфире каналов Eurosport и в сервисе Eurosport Player наряду с показом всех турниров Большого шлема и турниров ATP. Присоединяйтесь!

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