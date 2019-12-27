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«Не пиши глупости под моими фото». Хачанов и Циципас троллят друг друга в инстаграме

«Не пиши глупости под моими фото». Хачанов и Циципас троллят друг друга в инстаграме
Eurosport

1 час назад

У кого-то из них точно сломался гугл-переводчик.

Теннисисты Карен Хачанов и Стефанос Циципас пообщались в инстаграме на греческом и армянском языках.

Циципас снова прокомментировал публикацию российского спортсмена, по-гречески написав под фото с Роджером Федерером: «Красиво!» Хачанов ответил по-армянски: «Не пиши глупости под моими фотографиями».

  • Ранее грек уже комментировал публикации Хачанова на родном языке – тогда Карен попросил его перевести.
  • Оба спортсмена начнут сезон 3 января на ATP Cup.

«А где борщ?» Циципас пришел в инстаграм к Хачанову со стереотипными вопросами

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