Теннисисты Карен Хачанов и Стефанос Циципас пообщались в инстаграме на греческом и армянском языках.

Циципас снова прокомментировал публикацию российского спортсмена, по-гречески написав под фото с Роджером Федерером: «Красиво!» Хачанов ответил по-армянски: «Не пиши глупости под моими фотографиями».

Ранее грек уже комментировал публикации Хачанова на родном языке – тогда Карен попросил его перевести.

Оба спортсмена начнут сезон 3 января на ATP Cup.

«А где борщ?» Циципас пришел в инстаграм к Хачанову со стереотипными вопросами

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