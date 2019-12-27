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«Не пиши глупости под моими фото». Хачанов и Циципас троллят друг друга в инстаграме
У кого-то из них точно сломался гугл-переводчик.
Теннисисты Карен Хачанов и Стефанос Циципас пообщались в инстаграме на греческом и армянском языках.
Циципас снова прокомментировал публикацию российского спортсмена, по-гречески написав под фото с Роджером Федерером: «Красиво!» Хачанов ответил по-армянски: «Не пиши глупости под моими фотографиями».
- Ранее грек уже комментировал публикации Хачанова на родном языке – тогда Карен попросил его перевести.
- Оба спортсмена начнут сезон 3 января на ATP Cup.
«А где борщ?» Циципас пришел в инстаграм к Хачанову со стереотипными вопросами
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