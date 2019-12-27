Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на выставочном турнире, который проходит с 26 по 28 декабря на Гавайях.

По информации khon2, 32-летней Шараповой необходимо больше времени для подготовки к официальным соревнованиям и возвращению в тур. Мария должна была сыграть в полуфинальном матче с японкой Мисаки Дои, которая теперь встретится с немкой Анжелик Кербер.

Последний официальный матч Шарапова провела на US Open – в первом круге она проиграла Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6.

На прошлой неделе Мария одолела Айлу Томлянович (6:4, 7:5) в рамках выставочного турнира в Абу-Даби.

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