Вторая ракетка мира Новак Джокович провел совместную тренировку с нападающим «Ювентуса» и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. Спортсмены встретились в Дубае.

«Учу Джоковича прыгать. Очень рад увидеть тебя, друг, и потренироваться вместе», – написал 34-летний Роналду, выложив видео с занятия.

Джокович начнет сезон 3 января на ATP Cup.

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