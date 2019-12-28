Instagram

Джокович взял урок у Роналду по высоким прыжкам

Джокович взял урок у Роналду по высоким прыжкам
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Поможет ли это отнять у Надаля первую строчку?

Вторая ракетка мира Новак Джокович провел совместную тренировку с нападающим «Ювентуса» и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. Спортсмены встретились в Дубае.

«Учу Джоковича прыгать. Очень рад увидеть тебя, друг, и потренироваться вместе», – написал 34-летний Роналду, выложив видео с занятия.

  • Джокович начнет сезон 3 января на ATP Cup.
  • «Ювентус» Роналду во время новогоднего перерыва в Серии А делит первое место с «Интером».

Роналду взмыл на 71 см. Узнай секреты, которые помогают ему побеждать гравитацию

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте