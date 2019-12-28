Джокович взял урок у Роналду по высоким прыжкам
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Вторая ракетка мира Новак Джокович провел совместную тренировку с нападающим «Ювентуса» и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. Спортсмены встретились в Дубае.
«Учу Джоковича прыгать. Очень рад увидеть тебя, друг, и потренироваться вместе», – написал 34-летний Роналду, выложив видео с занятия.
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