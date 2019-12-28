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Тренер Медведева: «Даниил ни разу не пил водку, по крайней мере, при мне»

Тренер Медведева: «Даниил ни разу не пил водку, по крайней мере, при мне»
Eurosport

18 мин. назад

Но ручной медведь-то у него точно есть.

Жиль Сервара, тренер первой ракетки России Даниила Медведева, рассказал о работе с теннисистом.

«У меня итальянские и польские корни, так что я достаточно близок к России. Но русского языка по-прежнему не знаю. Пообещал Даниилу, чо в свободное время уделю внимание этому вопросу. Правда, русскую культуру я изучал довольно долго. Знаю, что в России часто употребляют водку. Но Медведев ее ни разу не пил, по крайней мере, при мне», – цитирует Сервара Tennis World USA.

  • 23-летний Медведев закончит год на пятой строчке рейтинга ATP.
  • Спортсмен начнет сезон на ATP Cup 3 января – сборную России также представит Карен Хачанов.

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