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Федерер объявил турниры, на которых сыграет в 2020-м – у него в планах 13 ивентов

Федерер объявил турниры, на которых сыграет в 2020-м – у него в планах 13 ивентов
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Конечно, что-то вполне может поменяться.

Легендарный Роджер Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить в 2020 году.

«Сыграю на Australian Open, затем проведу выставочный матч в ЮАР, потом приму участие в турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами и Боготе. После этого будет «Ролан Гаррос», соревнования в Галле и Уимблдон. Затем – Олимпиада в Токио, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера, турниры в Шанхае и Базеле, а также Итоговый чемпионат АТР, если я туда квалифицируюсь», – цитирует Роджера Tennisworldusa.

  • Федерер завершил сезон-2019 на третьей строчке в рейтинге ATP.
  • 38-летний Роджер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).

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