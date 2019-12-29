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Федерер объявил турниры, на которых сыграет в 2020-м – у него в планах 13 ивентов
Конечно, что-то вполне может поменяться.
Легендарный Роджер Федерер рассказал, на каких турнирах планирует выступить в 2020 году.
«Сыграю на Australian Open, затем проведу выставочный матч в ЮАР, потом приму участие в турнирах в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами и Боготе. После этого будет «Ролан Гаррос», соревнования в Галле и Уимблдон. Затем – Олимпиада в Токио, Цинциннати, US Open, Кубок Лэйвера, турниры в Шанхае и Базеле, а также Итоговый чемпионат АТР, если я туда квалифицируюсь», – цитирует Роджера Tennisworldusa.
- Федерер завершил сезон-2019 на третьей строчке в рейтинге ATP.
- 38-летний Роджер – рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» (20).
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