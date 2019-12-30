Величайшая теннисистка всех времен и рекордсмен по победам на турнирах «Большого шлема» Маргарет Корт высказалась на тему сексуальных меньшинств.

«Дети в семь-восемь лет принимают решение о смене пола. Но почитайте первые две главы Книги Бытия, вот и все. Там написано: мужчина и женщина. Это все просто ужасно. В таком возрасте детям навязывают разные мысли, и они начинают размышлять, что они такое.

А ЛГБТ в итоге пожалеют, что добавили Т в конце – особенно в женском спорте. Там будет столько проблем. Молодежь принимает гормоны, меняется и к 17 годам уже думают: «Я мальчик, но на самом деле девочка». Но знаете что? Господь нас создал такими, какие мы есть.

Дьявол проникает в медиа, образование, ТВ. Он хочет управлять страной, влиять на сознание людей. Если я приду на телевидение и скажу: «В Библии так написано», – то начнется паника. Сказать такое – как будто выпустить торпеду. Нет, это правда. Они ненавидят слово божье», – цитирует Корт Herald Sun.

Корт 24 раза выигрывала мэйджоры в одиночном разряде в 1960-1975 гг.

Всего на ее счету 62 победы на «Шлемах» (24 в одиночке, по 19 – в паре и в миксте).

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