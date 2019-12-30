Лучшие теннисисты мира ответили на вопрос, кто, по их мнению, совершит серьезный прорыв в наступающем 2020 году.

Обладатель 20-ти «Больших шлемов» Роджер Федерер назвал российского теннисиста Андрея Рублева: «Думаю, Рублев сделает нечто особенное. Он произвел на меня большое впечатление в США».

Большинство опрошенных теннисистов назвали фамилию итальянского игрока Янника Синнера, также часто упоминались Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.

В 2019 году Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати – 6:3, 6:4.

Рублев нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года.

Федерер объявил турниры, на которых сыграет в 2020-м – у него в планах 13 ивентов

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