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Федерер заявил, что ожидает от Рублева прорыва в 2020 году
В 2019-м Андрей по-настоящему удивил Роджера.
Лучшие теннисисты мира ответили на вопрос, кто, по их мнению, совершит серьезный прорыв в наступающем 2020 году.
Обладатель 20-ти «Больших шлемов» Роджер Федерер назвал российского теннисиста Андрея Рублева: «Думаю, Рублев сделает нечто особенное. Он произвел на меня большое впечатление в США».
Большинство опрошенных теннисистов назвали фамилию итальянского игрока Янника Синнера, также часто упоминались Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.
- В 2019 году Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати – 6:3, 6:4.
- Рублев нанес Федереру самое быстрое поражение с 2003 года.
Федерер объявил турниры, на которых сыграет в 2020-м – у него в планах 13 ивентов
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