Достижения

Во втором десятилетии XXI века Рафаэль Надаль выиграл бесчисленное число турниров разной степени важности. Самое главное – 13 побед на турнирах «Большого шлема». Учитывая предыдущее десятилетие, всего Рафа взял 19 «Шлемов», до Роджера Федерера остался один титул. У Надаля все шансы: ему 33 года, Роджер – на пять лет старше.

В списке Надаля с 2010-го по 2019-й – один Уимблдон, четыре US Open и, конечно, восемь (!) побед на любимом «Ролан Гаррос». В 2019-м испанец взял Открытый чемпионат Франции в рекордный 12-й раз. Он закончил год на первом месте рейтинга ATP и стал единственным теннисистом в истории, кто был на первой строчке в трех десятилетиях.

Главные соперники

Об этом соперничестве не слышал только одновременно глухой и слепой человек: противостояние Надаля с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем – то, на чем мужской теннис держался все десятилетие и запросто продержится еще несколько лет – молодое поколение теннисистов, которое прозвали некстгеном, побеждает топ-3 в отдельных матчах, но уступает на длинной дистанции мэйджоров, так как доминаторы слишком опытны.

Роджер Федерер и Рафаэль НадальGetty Images

Сила Надаля не только в суперкрутой игре – подобрать ключ можно к любому стилю. Его козырь – избирательность: Рафа редко разменивается на малозначимые турниры и в отличной форме подходит к главным. Кажется, он наконец минимизировал травматичность и следит за здоровьем внимательнее, чем прежде.

Сколько заработал

Неудивительно, что Рафа – среди самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Сумма его призовых преодолела 100 миллионов евро: только в 2019-м он заработал 14,5 миллионов – больше всех в туре. Нетрудно представить, что такие же шестизначные суммы Надаль получает от многочисленных спонсоров.

Цитата

«Непобедимых не существует, и это точно. Непобедимость это не качество, присущее человеку. Человек не идеален, а быть непобедимым – это идеал.

Любого можно обыграть, и меня тоже, потому что я обычный человек, несмотря на то, что совершал необыкновенные вещи на корте. В лучшие моменты моей карьеры, соперники понимали, что меня сложно обыграть на «Ролан Гаррос», так же как и я, глядя на Роджера Федерера и Новака Джоковича, понимаю, как сложно обыграть их», – самое философское высказывание Рафы за последний год.

Планы на будущее

В десятые годы Надаль боролся с большим количеством травм, и со стороны постоянно казалось, что скорое завершение карьеры неизбежно. В крайнем случае – пауза, сложное возвращение и объяснимый спад. Но Рафа решил по-другому и считает, что правильная подготовка организма к турнирам находится в его руках.

«Я мечтал бы сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже, но сложно загадывать, поскольку это еще нескоро. Логика говорит, что я туда не поеду, но с ней стоит быть осторожным. Если бы пять лет назад мне сказали, что я проведу подобный сезон в 2019 году, ответил бы, что это невозможно. Само собой, если бы в конце 2009-го меня спросили, буду ли я играть в начале 2020-го, я сказал бы, что нет. Так что...» – о скором уходе из тенниса Надаль точно не думает, и это замечательно.

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