Надаль пошел по стопам Федерера – сделал милейшее селфи с квоккой
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль встретил новый год в компании с миленьким зверьком.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль элитно начал новый год. Испанец выложил в инстаграме селфи с квоккой, или короткохвостым кенгуру.
«Идеальный способ начать 2020-й в компании хороших друзей», – написал Рафа под селфи. Надаль находится в Перте, где 3 января стартует ATP Cup.
В прошлом году с квоккой фотографировались Роджер Федерер, Александр Зверев и Анжелик Кербер.
- Надаль – 19-кратный победитель турниров «Большого шлема».
- 1 января 2020 года Рафа стал первым теннисистом, который занимал первую строчку рейтинга сразу в трех десятилетиях.
Грунтовый король и номер один – в 2010-х Надаль доминировал и планирует делать это дальше
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