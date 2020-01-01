Надаль пошел по стопам Федерера – сделал милейшее селфи с квоккой

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль элитно начал новый год. Испанец выложил в инстаграме селфи с квоккой, или короткохвостым кенгуру.

«Идеальный способ начать 2020-й в компании хороших друзей», – написал Рафа под селфи. Надаль находится в Перте, где 3 января стартует ATP Cup.

В прошлом году с квоккой фотографировались Роджер Федерер, Александр Зверев и Анжелик Кербер.

Надаль – 19-кратный победитель турниров «Большого шлема».

1 января 2020 года Рафа стал первым теннисистом, который занимал первую строчку рейтинга сразу в трех десятилетиях.

Грунтовый король и номер один – в 2010-х Надаль доминировал и планирует делать это дальше

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