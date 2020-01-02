Австралийский теннисист Ник Кирьос пожертвует деньги пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, которые распространились на континенте в последние недели.

«Начинаю поддерживать тех, кто пострадал от лесных пожаров. Пожертвую 200 долларов за каждый эйс, который сделаю на всех летних турнирах, где поучаствую», – написал 24-летний Кирьос.

Еще спортсмен предложил Австралийской федерации тенниса провести выставочный турнир перед Australian Open, чтобы поднять средства на помощь пострадавшим.

Ник замыкает топ-30 рейтинга ATP.

Кирьос начнет сезон на ATP Cup – 3 января сборная Австралии сыграет с Германией.

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