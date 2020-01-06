Достижения

Болельщики восхищаются божественным одноручным бэкхендом Федерера, неукротимостью и характером Надаля, но лучший теннисист прошедшего десятилетия все же Джокович. 32-летний серб воплотил в себе лучшие качества главных соперников в карьере и воспарил – в десятых на его счету 15 из 16 завоеванных «Шлемов». Ноле стал первым игроком в истории, выигравшим в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять «Мастерсов».

Величие Джоковича подтверждает и итоговая статистика десятилетия ATP. За этот период Новак выиграл больше всего матчей – 630 из 730 (86,3%). На втором месте —Надаль – 576 из 672 (84,5%), на третьем – Федерер – 559 из 668 (83,7%).

Новак ДжоковичGetty Images

У серба преимущество и по неделям на вершине рейтинга ATP (275). Надаль был топе только 158 недель, а Роджер 48.

Сколько заработал

В сентябре 2018-го Новак обогнал Федерера по призовым в туре и с тех пор уверенно возвышается на вершине по этому показателю. Сейчас на его счету 139,4 млн долларов (у идущего вторым Роджера на 10,2 млн меньше) призовых, из которых в последнем десятилетии он заработал 125 млн.

Помимо профессиональной деятельности, значительный доход Джоковичу приносят контракты с Lacoste, Head, ASICS и Seiko. По оценкам Celebrity Net Worth, состояние серба составляет 234,6 млн долларов.

Новак Джокович и Энди МаррейGetty Images

Почему доминировал

Серб зациклен на здоровом питании, фитнесе, йоге и всем, что поможет продлить его карьеру максимально долго. В первых сезонах Новак часто не выдерживал многочасовые матчи. Он изучил организм и выяснил, что у него аллергия на глютен, и разработал соответствующую диету. «Сложнее всего для меня было отказаться от шоколада. Отец пристрастил меня к этим сладостям, и вместе с ним мы покончили с шоколадом. Теперь я почти не ем сладкое, особенно во время турниров», – признался Новак.

Если с физическим здоровьем Новак сразу понял что к чему и превратил тело в совершенный механизм, то психологически он чувствовал себя превосходно не всегда. Переломный момент Ноле пережил в 2016-м после того как наконец-то выиграл «Ролан Гаррос». Теннисист потерял мотивацию, расстался с тренером Марьяном Вайдой и нанял в тренеры духовного гуру Пепе Имаза, а затем Андре Агасси и Радека Штепанека.

Ничего хорошего из этого сотрудничества не получилось. Новак играл все хуже, а на Уимблдоне-2017 сдался – из-за колоссального нервного напряжения у него появились проблемы с плечом. Прежний Новак вернулся только в 2018-м – для нового прорыва он снова объединился с Вайдой и засиял еще ярче.

Главный соперник

Джокович быстро подобрал ключик к игре Федерера, а вот перед Надалем долгое время комплексовал. Новак проиграл испанцу финал US Open-2010, а потом никак не мог реализовать главную мечту – сокрушить испанца на его грунтовой территории. Так в полуфинале «Ролан Гаррос-2013» серб вел с брейком в решающем сете, но все перечеркнула его глупейшая ошибка с касанием сетки.

В последствии Джокович прибавил в игре с бэкхенда и больше не опасается высоких топ-спинов испанца. В период с 2013 по 2016 года Новак выиграл у Надаля 12 матчей и проиграл лишь один. Благодаря тому рывку он ведет в личных встречах с Рафой со счетом 28-26.

Рафаэль Надаль и Новак ДжоковичGetty Images

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«Все воспринимают теннис как игру между линиями корта, но на самом деле она идет между ушами каждого из соперников», – с каждым годом Ноле совершенствует психологическую устойчивость. На Уимблдоне-2019 он отыграл два матчбола у Федерера и взял трофей. Подобным образом Ноле поглумился над швейцарцем в третий раз в карьере.

Что дальше

Достижение полного величия и укрепления в статусе лучшего теннисиста всех времен. 38-летний Федерер вот-вот попрощается с теннисом, а у Рафы столько травм, что вряд ли он еще долго продержится. Новаку всего 32 года и с учетом его подхода к физической подготовке, он сначала перекроет рекорд Роджера по «Шлемам» (20), после чего спокойно будет доминировать до 40 лет.

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