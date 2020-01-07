135 теннисистов и игрок топ-30 зарабатывали на договорняках. Почему это нормально и что делать

В конце декабря 2019-го немецкие телеканал ZDF и газета Die Welt опубликовали ставшую обыденной и привычной для тенниса информацию – спорт накрыла новая волна договорных матчей. Хотя в этот раз проблема оказалась значительно масштабнее: в сливах на разных уровнях заподозрили 135 человек, один из участников с тремя титулами ATP входит (или входил) в топ-30 рейтинга. По данным тех же источников, расследование длилось больше года в Бельгии, Испании, Франции и США, а организаторами преступных схем признали армянскую мафию.

История мгновенно растиражировалась, со всех точек мира посыпались комментарии экспертов и теннисистов. Кто-то обвинил непосредственно игроков, но большинство, как ни странно, заняло их сторону. «Отчасти понимаю, почему такие договорные матчи происходят на «Фьючерсах», – поделился мнением отец Доминика Тима Вольфганг. – Там люди экономят каждый цент, могут выиграть титул и все равно ничего не заработать, хорошо если выйдут в ноль. Конечно, я противник договорных матчей – они искажают суть спорта. Но понимаю, почему другие идут на это».

На самом ли деле теннисистам ниже уровня топ-100 так мало платят?

Игроки на самом деле управляют не только алчность и желание набить кошелек. Многие занимаются любимым делом и параллельно выживают на гроши, которые подкидывают им организаторы мелких и средних турниров. Конечно, никто не мешает подняться с тысячной строчки и за год ворваться в топ-50 (примерный кейс у Андрееску и Синнера), но теннисисты на дальних кордонах рейтинга всегда были, есть и будут.

Для наглядности разберем ситуацию с «Челленджером» в Барселоне – не последнем по статусу в своей категории и призовым фондом 46 600 евро. В 2019-м победителем ивента стал итальянец Сальваторе Карузо, стоявший на тот момент на границе топ-100, и заработал 6 190 евро. Возможно, успех позволил ему покрыть расходы, чего нельзя сказать о его соперниках. Например, участники первого круга получили всего по 225 евро, второго – по 450, даже четвертьфиналисты – лишь по 1 260. Надо ли говорить, что в данной ситуации люди из квалификации не заработали ни цента.

Сальваторе КарузоGetty Images

О расходах: в них входит перелет, трансфер, проживание и пропитание – необходимый минимум, который турнир, как правило, не предоставляет. Естественно, чтобы выйти хотя бы в минимальный плюс, у игроков есть два выхода: проходить несколько кругов или жульничать. И это ситуация на турнире уровня «Челленджер», а есть еще «Фьючерсы» и соревнования ITF, где выигрыши теннисистов еще скромнее.

«Это легко изменить – просто запретите ставки на маленькие турниры, – поделился мнением с Eurosport.ru молдавский теннисист Раду Албот. – Никто не будет бить по заборам, все заиграют по-честному. А букмекеры хотят зарабатывать деньги – ну вот и зарабатывайте тогда, получайте такие матчи. ATP и ITF рубят сумасшедшие деньги за контракты, которые букмекеры им платят, а игроки получают 100 долларов с матча. Люди хотят заработать на теннисистах, а потом удивляются: «А-а-а, почему вы играете в нечестный теннис?» Так потому что гостиница стоит 300, а за первый круг дают 100 долларов, вот и не играют в честный».

Впрочем, не все теннисисты играют договорняки исключительно ради выживания. В конце 2019-го украинский игрок на ставках с телеграм-канала «МонтекристоБет» провернул нелегальную схему на турнире ITF в Дохе: он заявил в квалификацию своего менеджера Артема Бахмета, который впервые взял в руки ракетку и не выиграл ни одного розыгрыша. Видео нелепых попыток новичка отбить мяч мгновенно разлетелось по интернету и сделало его посмешищем, пока Монтекристо хвастался заработанными с товарищем деньгами. «Бред или не бред, но ставками на этот матч отбили поездку двух человек в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху. И это только часть потенциальной прибыли с поездки», – написал Монт в телеграм-канале.

Возможно, случаи, когда люди с улицы заявляются на официальные турниры и творят дичь, а их за это никак не наказывают, не единичные. Тогда неудивительно, что за подобным беспределом профессиональные спортсмены умело скрывают игру по сговору. Хотя тот же Албот считает, что трэш с турнира в Дохе – не частое явление.

«Парень не особо с улицы, потому что должен купить IPN. Там не так просто – приехал и заявился: я Мистер Х, хочу сыграть. У тебя должна быть определенная аппликация, тебя должны проверить, ID взять. Если ты незнакомое лицо, первый раз выступаешь, то у тебя обязательно спросят документы. Допустим, сейчас в ATP просят справку медицинскую. А если на турнире даже паспорт не проверяют, то это плохая работа ITF или супервайзера», – считает Раду.

Что предпримет TIU?

ITF совместно с Теннисной антикоррупционной службой (TIU) готовит ряд изменений, которые в первую очередь коснутся мелких турниров с призовым фондом 15 000 долларов. Во-первых, организация откажется от скоринга матчей в режиме реального времени, что скажется на линиях в конторах – букмекеры перестанут получать информацию и картинку, а значит не смогут своевременно выстраивать сетку с коэффициентами.

Вторая мера – создание большего количества турниров с призовым фондом 25 000 долларов, чтобы сбалансировать календарь. Третья – целый перечень, который позволит сократить количество договорных матчей и облегчить их выявление. Туда войдут: введение видеонаблюдения; усиленные меры безопасности для предотвращения неофициального сбора данных; новая система аккредитации и доступа на «Фьючерсы»; упрощение доклада о случаях коррупции для игроков и судей; увеличение персонала, ответственного за борьбу с коррупцией на территории турниров. На все это TIU и ITF готовы выделить 8 млн долларов.

Почему это не поможет?

Проблема в том, что деньги для борьбы с коррупцией и все составляющие плана внедрят только по истечении контракта ITF и Sportradar – компании, которая занимается сбором и анализом спортивных данных, впоследствии передающихся букмекерам. В тот же момент теннисный мир в его глубинах изменится.

Теннисист на турнире серии «Челленджер»Getty Images

Во-первых, интерес к турнирам низшего уровня утратят непосредственно букмекеры (вкладывать деньги для трех человек на трибунах станет невыгодно) и откажутся от спонсирования. Это приведет к вымиранию большинства соревнований подобного уровня.

Во-вторых, увеличение призового фонда с 15 до 25 тысяч долларов вряд ли сильно мотивируют игроков продолжить борьбу.

Неудивительно, если в итоге крохотные турниры вовсе исчезнут, что, конечно, приведет к снижению количества договорняков. Но вряд ли теннисное руководство откажется от сотрудничества с букмекерами на корню, а значит нечестная игра, хоть и в меньших масштабах, продолжит процветать на соревнованиях уровнем чуть выше дна.

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