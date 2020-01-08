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Зверев: «Хочу стать первым при Федерере, Джоковиче и Надале, а не после их ухода»
Немецкий теннисист Александр Зверев озвучил крайне амбициозные планы.
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что хочет стать первой ракеткой мира до того, как карьеры завершат Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович.
«Наше поколение обязано в какой-то момент подняться в теннисный топ. Федерер, Джокович и Надаль не вечны. Но я не хочу, чтобы они уходили из тенниса – я просто хочу быть лучше, чем они. Я не сижу дома и не думаю: «Так, нужно подождать еще два-три года, они уйдут, и я начну властвовать». Все совсем не так.
Не хочу быть первым номером в мире только потому, что другие не играют. Я хочу быть первым номером, потому что я лучше, чем кто-то еще», – цитирует 22-летнего Зверева Express.co.uk.
- Александр начал сезон с трех подряд поражений на ATP Cup.
- Он поочередно уступил Алексу де Минауру, Стефаносу Циципасу и Денису Шаповалову.
Зверев – отцу: «Заткнись уже, ****** [жеваный] в рот, ***** [зачем] мне это слышать, *** [блин]?»