Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что хочет стать первой ракеткой мира до того, как карьеры завершат Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Наше поколение обязано в какой-то момент подняться в теннисный топ. Федерер, Джокович и Надаль не вечны. Но я не хочу, чтобы они уходили из тенниса – я просто хочу быть лучше, чем они. Я не сижу дома и не думаю: «Так, нужно подождать еще два-три года, они уйдут, и я начну властвовать». Все совсем не так.

Не хочу быть первым номером в мире только потому, что другие не играют. Я хочу быть первым номером, потому что я лучше, чем кто-то еще», – цитирует 22-летнего Зверева Express.co.uk.

Александр начал сезон с трех подряд поражений на ATP Cup.

Он поочередно уступил Алексу де Минауру, Стефаносу Циципасу и Денису Шаповалову.

Зверев – отцу: «Заткнись уже, ****** [жеваный] в рот, ***** [зачем] мне это слышать, *** [блин]?»

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