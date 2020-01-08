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У Сока фантастическая невеста. Она Мисс Северная Каролина, модель и чирлидер
Самый сок в семье Джека – это не его фамилия.
Джек Сок трижды выигрывал турниры «Большого шлема» в парном разряде, а вот в одиночках не проходил дальше четвертого раунда. Если когда-нибудь американский теннисист совершит прорыв, то только благодаря леди, которой он в декабре сделал предложение.
У Лоры Литтл больше индивидуальных достижений. Она Мисс Северная Каролина-2019. На протяжении 12 лет Лора была профессиональным танцором, на протяжении 7 – чирлидером. Кстати, у Лоры есть сестра Кортни Литтл – они вместе входили в группу поддержки команды НБА «Шарлотт Хорнетс», и у них много крутых совместных фото.
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