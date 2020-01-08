Джек Сок трижды выигрывал турниры «Большого шлема» в парном разряде, а вот в одиночках не проходил дальше четвертого раунда. Если когда-нибудь американский теннисист совершит прорыв, то только благодаря леди, которой он в декабре сделал предложение.

У Лоры Литтл больше индивидуальных достижений. Она Мисс Северная Каролина-2019. На протяжении 12 лет Лора была профессиональным танцором, на протяжении 7 – чирлидером. Кстати, у Лоры есть сестра Кортни Литтл – они вместе входили в группу поддержки команды НБА «Шарлотт Хорнетс», и у них много крутых совместных фото.

Другие спортивные нимфы в твоей ленте:

Девушка игрока «Мехелена» ярче, чем вся его карьера. Срочно смотри ее инстаграм

«Мисс Бельгия» выходила в белье на футбольное поле. Ее инстаграм – лучшая реклама жизни в Европе

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме