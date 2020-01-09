253-я ракетка мира американский теннисист Тай-Сон Квятковски рассказал об угрозах от любителей ставок и других прелестях игры на «Челленджерах».

Квятковски проиграл Мартину Клижану в 1/16 турнира в Нумеа и поделился с подписчиками в твиттере, с чем ему приходится сталкиваться ради любимой игры.

«Нужно по-настоящему любить спорт, чтобы участвовать в «Челленджерах». Я в одиночку 40 часов летел до Новой Каледонии, сыграл три матча, провел на корте шесть часов и заработал 780 долларов. Закончил в половину десятого вечера. В полном одиночестве вернулся в отель.

Все, что было в моем телефоне – угрозы тупых любителей ставок, потерявших деньги. Они пишут, что убьют меня и мою семь. Все это ради того, чтобы потерять 1500 долларов за неделю. И, если честно, я люблю спорт. Мне повезло иметь здоровье для игры, ведь в мире творится столько ужасного дерьма. Это очень, очень неправильно. Спокойной ночи», – написал спортсмен в твиттере.

Еще Тай-Сон поделился с фолловерами скринами подобных наездов.

Квятковски – победитель четырех турниров ITF.

24-летний теннисист стал профессионалом в 2017 году.

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