248-я ракетка мира не доиграла матч – соперница специально ударила ей мячом в глаз

22-летняя теннисистка из Франции Армони Тан рассказала об инциденте, который случился с ней во время матча на турнире ITF в Гонконге.

«Иногда наша игра бывает жестокой. В первом круге турнира в Гонконге я подбирала мяч, чтобы подать, и тут мне в глаз прилетел мяч, пущенный соперницей. Судья сказал, что это случайность. Но я не верю в это.

К сожалению, мне пришлось сняться, потому что правый глаз перестал открываться. Невероятно», – написала Армони в инстаграме.

Теннисистка, которая пульнула мяч в лицо Тан, – Леони Кунг. Армони снялась с матча при счете 5:7, 0:2 не в свою пользу.

Тан занимает 248-ю строчку в рейтинге WTA.

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