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Медведев – Осаке: «Не уверен, что я интересный, но послушал бы твои советы, как выиграть US Open»

Медведев – Осаке: «Не уверен, что я интересный, но послушал бы твои советы, как выиграть US Open»
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Намечается занятная переписка.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова японки Наоми Осаки о том, что кажется ей интересным, и попросил у нее совет, как выиграть US Open.

Осака ретвитнула один из ударов Медведева на ATP Cup и объяснила журналисту Бену Ротенбергу: «Мне кажется он очень интересный. В жизни я с ним никогда не общалась, но судя по тому, что видела о нем в интернете, он интересный».

Медведев ответил в твиттере: «Наоми, не уверен, что я интересный, но хотел бы послушать твои советы, как наконец выиграть US Open».

  • Осака выиграла US Open в 2018 году, в 2019-м она стала победительницей Australian Open.
  • Медведев по ходу ATP Cup вернул себе звание четвертой ракетки мира.

Медведев поспорил с судьей и дважды ударил ракеткой по вышке

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