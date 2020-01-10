Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова японки Наоми Осаки о том, что кажется ей интересным, и попросил у нее совет, как выиграть US Open.

Осака ретвитнула один из ударов Медведева на ATP Cup и объяснила журналисту Бену Ротенбергу: «Мне кажется он очень интересный. В жизни я с ним никогда не общалась, но судя по тому, что видела о нем в интернете, он интересный».

Медведев ответил в твиттере: «Наоми, не уверен, что я интересный, но хотел бы послушать твои советы, как наконец выиграть US Open».

Осака выиграла US Open в 2018 году, в 2019-м она стала победительницей Australian Open.

Медведев по ходу ATP Cup вернул себе звание четвертой ракетки мира.

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