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Грета Тунберг присоединилась к акции против Федерера
Экоактивистам не нравится сотрудничество швейцарца с неоднозначным банком.
Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера, которая называется Rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»).
17-летняя Тунберг ретвитнула призыв к Федереру прекратить сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, причиняет вред окружающей среде.
AS сообщает, что активисты уже выходили на пикеты с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»
- Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира.
- Швейцарец пропускает командный турнир ATP Cup, который проходит в Австралии.
Итальянский тренер назвал экоактивистку Грету Тунберг маленькой шлюхой, его тут же уволили
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