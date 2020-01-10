Юная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против Роджера Федерера, которая называется Rogerwakeupnow («Роджер, проснись сейчас же»).

17-летняя Тунберг ретвитнула призыв к Федереру прекратить сотрудничество с банком Credit Suisse, который инвестирует в добычу полезных ископаемых и, следовательно, причиняет вред окружающей среде.

AS сообщает, что активисты уже выходили на пикеты с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»

Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и третья ракетка мира.

Швейцарец пропускает командный турнир ATP Cup, который проходит в Австралии.

Итальянский тренер назвал экоактивистку Грету Тунберг маленькой шлюхой, его тут же уволили

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