Алеся Кафельникова, модель и дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, рассказала о сексуальной жизни в модельном бизнесе.

«В моделинге очень много лесбиянок. Когда ты все время работаешь и живешь с девочками, тебе нужна любовь какая-то, и ты просто берешь ее там, от девчонок, потому что больше неоткуда. И у меня был конфликт с девочкой, которая мне симпатизировала, у нас не были, конечно, отношения, но это уже переходило что-то дружеское.

Она меня подставила, сказала обидные вещи, я прихожу к Юле (речь об агенте Кафельниковой Юлии Шавыриной – прим. Eurosport), говорю: «Юль, блин, вот она мне нравится, ну вот у меня к ней чувства, что мне делать?» И она меня полностью приземлила, одернула, напомнила, что нельзя это воспринимать всерьез, ничего такого получиться из подобного не может априори. И я после этого еще пришла в себя, удивлялась, как я могла вообще о таком думать, какие девочки, что это вообще было.

Мир моделей бисексуален. Много лесбиянок, еще много трансгендеров. За этим реально интересно наблюдать, потому что это больше про душу, про то, что происходит у тебя внутри, про твой уникальный взгляд на мир, а не про оболочку, не про внешность. Но важно вовремя возвращать себя на землю, чтобы совсем не заносило. Я думаю, эта бисексуальность от того, что очень много работы, нестабильная психика, и девочки с девочками действительно живут постоянно.

Ну нет времени у нас на отношения с мальчиками. Месяц длится неделя моды, и ты каждый день видишь одних и тех же людей. Может, еще играет роль то, что у многих девочек в моделинге проблемы с семьей. И это тоже про недостаток любви и заботы. В моделинге процентов у 80 девочек проблемы с семьей. Но у меня папа очень в этом смысле консервативен. Если я ему что-нибудь такое выдам, он мне скажет: «Слушай, в Россию больше в жизни не прилетай, видеть тебя не хочу. Прописку тебе снял, фамилию поменял, можешь забыть мое имя», – рассказала Кафельникова в интервью Forbes.

Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России. Евгений выиграл два мэйджора («Ролан Гаррос» и Australian Open в одиночном разряде), а также побеждал на Олимпийских играх.

В 2019 году Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы.

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