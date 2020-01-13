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Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA, Серена поднялась на одну позицию

Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA, Серена поднялась на одну позицию
Eurosport

57 мин. назад

Обновление за неделю до Australian Open.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок от 13 января 2020 года. Екатерина Александрова впервые вошла в топ-30 и стала первой ракеткой России.

В тройку вошла японка Наоми Осака, сместив на четвертое место Симону Халеп. На седьмое место поднялась швейцарка Белинда Бенчич, на девятое – Серена Уильямс из США. Они обошли Петру Квитову и Кики Бертенс соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7547,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5496,

4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5461,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935,

7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4605,

8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4436,

9 (10). Серена Уильямс (США) – 4215,

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165...

26 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1645…

31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1531…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1328…

53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

58 (58). Анна Блинкова (Россия) – 989…

68 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 880…

87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) – 719…

90 (96). Анастасия Потапова (Россия) – 700...

98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) – 678.

  • На текущей неделе проходят турниры WTA в Аделаиде и Хобарте.
  • 20 января стартует основная сетка Australian Open – первого мэйджора сезона.

Победный финал Серены в Окленде – это ее первый титул за 3 года

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