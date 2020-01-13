Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок от 13 января 2020 года. Екатерина Александрова впервые вошла в топ-30 и стала первой ракеткой России.

В тройку вошла японка Наоми Осака, сместив на четвертое место Симону Халеп. На седьмое место поднялась швейцарка Белинда Бенчич, на девятое – Серена Уильямс из США. Они обошли Петру Квитову и Кики Бертенс соответственно. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7547,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5496,

4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5461,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935,

7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4605,

8 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4436,

9 (10). Серена Уильямс (США) – 4215,

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165...

26 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1645…

31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1531…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1328…

53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

58 (58). Анна Блинкова (Россия) – 989…

68 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 880…

87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) – 719…

90 (96). Анастасия Потапова (Россия) – 700...

98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) – 678.

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20 января стартует основная сетка Australian Open – первого мэйджора сезона.

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