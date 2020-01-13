Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев дружно улучшили позиции в обновленном рейтинге ATP от 13 января.

Медведев вернул четвертое место, Хачанов поднялся на одну строчку и стал 16-м – каждый выиграл по четыре матча на ATP Cup. Рублев выиграл титул в Дохе и разменял 23-е место на 18-е, дебютировав в топ-20.

Также в десятке поднялся на девятое место Роберто Баутиста-Агут, потеснив Гаэля Монфиса. Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10236,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590,

4 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5960,

5 (4). Доминик Тим (Австрия) – 5890,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5375,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870,

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2640,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2565...

16 (17). Карен Хачанов (Россия) – 1995,

18 (23). Андрей Рублев (Россия) – 1799.

Три русских теннисиста находятся в топ-20 впервые с марта 2005 года.

20 января стартует первый мэйджор сезона – Australian Open.

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