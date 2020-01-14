Выставочный матч между российской теннисисткой Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд в Австралии был прерван из-за дыма, образовавшегося в следствие лесных пожаров.

По информации ESPN, организаторы посовещались со спортсменками и остановили игру, которая проходила в пригороде Мельбурна. На табло горел счет 7:6 (4), 5:5 в пользу 31-летней Зигемунд.

«Ближе к концу второго сета я почувствовала, что кашель на подходе. Но несколько недель до этого я болела и решила, что справлюсь. Но потом услышала, как Лаура заявила судье об аналогичной проблеме. Мы провели на корте более двух часов, и решение судьи выглядит правильным с точки зрения здоровья», – рассказала Шарапова.

Также из-за за задымыления прервали тренировки перед Australian Open.

Основная сетка первого мэйджора сезона стартует 20 января.

Александрова вошла в топ-30 рейтинга WTA, Серена поднялась на одну позицию

Подписывайся на нас Вконтакте