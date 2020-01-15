Eurosport

Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часа

Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часа
Eurosport

39 мин. назад

Андрей разбил Сэма за 56 минут.

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