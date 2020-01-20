В первый игровой день Australian Open ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов и теннисисток.

В мужском рейтинге десятка осталась без изменений: в тройке – Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер, четвертым идет Даниил Медведев. Андрей Рублев благодаря титулу в Аделаиде поднялся на две строчки: стал 16-м в мире и вторым в России. Карен Хачанов опустился на 17-е место. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 235,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5960,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5890,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5375,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870,

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2630,

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2565,

…

16 (18). Андрей Рублёв (Россия) – 2004,

17 (16). Карен Хачанов (Россия) – 1995.

В рейтинге WTA на одно место поднялась Симона Халеп, став третьей ракеткой мира. Наоми Осака снова четвертая. Статус первой ракетки России сохраняет Екатерина Александрова, в топ-30 поднялась Анастасия Павлюченкова. Полный рейтинг WTA – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8017,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5561,

4 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4935,

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) 4675,

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4436,

9 (9). Серена Уильямс (США) – 4215,

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4165,

...

28 (26). Екатерина Александрова (Россия) – 1645...

30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1585...

40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 1383...

53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) – 1053...

58 (58). Анна Блинкова (Россия) – 989...

69 (68). Дарья Касаткина (Россия) – 880...

89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) – 719.

90 (90). Анастасия Потапова (Россия) – 711...

100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) – 678.

Australian Open продлится с 20 января по 2 февраля.

При определенных раскладах Джокович может потеснить Надаля с первой строчки.

Матчи Федерера, Джоковича, Серены и Касаткиной. Программа первого дня Australian Open

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