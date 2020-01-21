Первый номер рейтинга AТР в парном разряде колумбиец Роберт Фара временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В допинг-пробе, которую Фара сдал 17 октября 2019 года, обнаружено запрещенное вещество болденон (стероид) и его метаболит. Срок отстранения 33-летнего теннисиста начинается с 21 января.

На прошлой неделе Фара на своей странице в твиттере сообщил, что получил от ITF уведомление по поводу положительного допинг-теста. Колумбиец рассказал, что 7 октября он прошел допинг-тест в Шанхае и его результат был отрицательным. Всего, по словам Фары, его проверяли в течение года 15 раз, и все его пробы были чистыми. Спортсмен со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Колумбии заявил, что болденон часто находят в колумбийском мясе.

Фара и его соотечественник Хуан Себастьян Кабаль делят лидерство в парном рейтинге АТР.

Фара за карьеру выиграл 16 турниров ATP в парном разряде, в том числе Уимблдон-2019 и US Open-2019.

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