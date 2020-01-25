Бразильский теннисист Жоао Соуза пожизненно отстранен от тенниса и оштрафован за участие в договорных матчах на 200 тысяч долларов.

По информации TIU, расследование выявило вину экс-69-й ракетки мира. С 2015-го по 2019 год бразилец играл договорные матчи на «Челленджерах» и «Фьючерсах» в Бразилии, Мексике, США и Чехии. Также он склонял к участию в договорных матчах других теннисистов и уничтожал улики.

Соузу дисквалифицировали в апреле 2019 года, но на следующий день отменили решение.

Через две недели бразилец снова был отстранен до окончания расследования.

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