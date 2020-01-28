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Telemundo: Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка

Telemundo: Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка
Eurosport

1 час назад

Немного светских новостей во время «Большого шлема».

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова беременна третьим ребенком от известного испанского певца Энрике Иглесиаса.

По информации Telemundo Entretenimiento, 38-летняя Курникова должна родить в марте 2020 года. Анна и Энрике не состоят в официальном браке.

  • Пара уже воспитывает двоих детей-близнецов – дочь Люси и сына Николаса.
  • Курникова – двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, она завершила карьеру в 2003 году.

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

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