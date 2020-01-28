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Шарапова, возможно, выходит замуж – она засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце
Был намек от Марии, или это просто кольцо?
Российская теннисистка Мария Шарапова, возможно, намекнула на скорую свадьбу.
32-летняя Шарапова выложила в инстаграм-сториз видео, в котором промелькнуло кольцо с бриллиантом, надетое на ее безымянный палец.
Мария встречается с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом – основателем аукционного дома и другом принца Гарри.
- Шарапова покинула Australian Open в первом круге, проиграв Донне Векич.
- Мария уступила в четырех последних официальных матчах. После турнира в Австралии она опустится за пределы топ-350 рейтинга.
Шарапова не сыграет на турнире в Петербурге из-за травмы плеча
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