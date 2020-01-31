Шарлотт Робийяр-Миллетт – молодая теннисистка из Канады. На юниорском уровне она часто выступала в паре с Бьянкой Андрееску, с которой до сих пор поддерживает самые дружеские отношения.

Пока ее результаты несколько скромнее, чем у подруги (наивысшее место в рейтинге – 532-е), да и в 2018-м Шарлотт приостановила карьеру. Но канадка все еще постит фотки тренировок с ракеткой, и его все 21 год – еще есть время на триумфальный камбэк.

В предыдущие годы у Шарлотт было много совместных фото с другим канадским вундеркиндом – Феликсом Оже-Альяссимом, но теннисисты не подтверждали отношения. Сейчас у нее другой бойфренд.

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