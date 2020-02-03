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Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятое место
Победительница Australian Open София Кенин ворвалась в десятку.
После завершения Australian Open ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов мира.
Выигравший титул Новак Джокович потеснил с первой строчки Рафаэля Надаля, а дошедший до финала Доминик Тим вновь отобрал четвертое место у Даниила Медведева. Гаэль Монфис и Давид Гоффен поднялись на девятое и десятое места сответственно, а Роберто Баутиста-Агут вылетел из топ-10.
Вторая ракетка России Андрей Рублев разменял 16-е место на 15-е, Карен Хачанов остался 17-м. Полный рейтинг – здесь.
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
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15 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2174.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
В топ-3 WTA Симона Халеп поднялась на второе место с третьего, потеснив Каролину Плишкову. Улучшили рейтинг Элина Свитолина, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, победительница Australian Open София Кенин разменяла 15-е место на седьмое. С четвертого места на десятое опустилась Наоми Осака, не защитившая очки.
Первая ракетка России – по-прежнему Екатерина Александрова. Сыгравшая в четвертьфинале Анастасия Павлюченкова ворвалась в топ-30. Полный рейтинг – здесь.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6101.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775.
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
7 (15). София Кенин (США) — 4495.
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (4). Наоми Осака (Япония) — 3626.
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28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700…
33 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
38 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
49 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123...
54 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1049...
71 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709.
- Джокович выиграл AO в рекордный восьмой раз, Кенин взяла титул «Большого шлема» впервые в карьере.
- Следующий мэйджор сезона – «Ролан Гаррос», он пройдет с 24 мая по 7 июня.
Джокович проваливался в бездну и чуть не проиграл финал. Помог гигантский тайм-аут1