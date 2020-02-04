Дочь легендарного боксера Майка Тайсона Милана занимается теннисом под руководством Патрика Муратоглу.

Греко-французский специалист готовит сестер Уильямс и Кори Гауфф – 15-летнюю сенсацию WTA-тура. В прошлом году американка дошла до четвертого раунда Уимблдона и до третьего раунда US Open, поэтому ее выход в четвертый раунд на прошедшем Australian Open никого не удивил.

Как сообщает tennisworldusa.org, 12-летняя Милана Тайсон, одна из восьми детей боксера, теперь тренируется под началом Муратоглу.

«Я всегда объясняю Милане: «Если ты действительно хочешь этим заниматься, то ты говоришь о Джоковиче, Серене Уильямс – это то, что ты должна делать. Ты не можешь жаловаться. Ты должна любить это. Вот, что такое дисциплина. Ты ненавидишь делать это, но делай, будто любишь», – цитирует Тайсона источник.

Осенью 2020 года на экраны выйдет фильм «Король Ричард», который расскажет о детстве сестер Уильямс и их отце Ричарде. Его сыграет Уилл Смит.

В конце прошлого года Майк показал пару боксерских приемов Серене Уильямс.

Серена – победительница 23-х «ТБШ».

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