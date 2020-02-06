Экс-первая ракетка мира Джон Ньюкомб сомневается, что британский теннисист Энди Маррей вернется на прежний уровень после рецидива травмы тазобедренного сустава.

«Не представляю, как Маррей вернется в прежнюю форму, учитывая возраст и хронический характер травмы. В его возрасте на восстановление уходит больше времени, и я не верю, что он сможет выигрывать турниры «Большого шлема» и на постоянной основе конкурировать с Джоковичем, Надалем и даже Федерером, который переживает закат карьеры.

Еще десять лет назад я предсказывал, что Энди уйдет из спорта, выиграв два-три мэйджора. Так и произошло. В 32 года он получил серьезную травму и уже не станет лучше», – цитирует 75-летнего австралийца Tennis 365.

Ньюкомб выиграл все «ТБШ», кроме «Ролан Гаррос».

В 2019-м Маррей вернулся на корт после операции на бедре и взял титул турнира в Антверпене, но затем из-за рецидива пропустил старт сезона-2020.

Энди – трехкратный победитель «ТБШ» и единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион.

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