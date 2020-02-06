В пятницу 7 февраля Eurosport 2 покажет выставочный матч Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в Кейптауне. Игра может стать самой посещаемой в истории тенниса.

Где смотреть

Трансляция начнется в 21:30 по московскому времени, а если вы далеко от телевизора – подключайте Eurosport Player. Встречу прокомментирует Владас Ташев.

За час до старта главного поединка состоится необычный парный матч: Федерер в паре с основателем Microsoft Биллом Гейтсом сыграет против Надаля и комика Тревора Ноа. Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч зрителей, оно принесет более миллиона долларов. Выручка пойдет в благотворительный фонд Федерера.

Действующий рекорд посещаемости теннисного матча – 42 517 человек, которые посетили ноябрьский матч Федерера и Александра Зверева в Мехико. Игра состоялась в рамках их латиноамериканского турне.

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«Не знаю, почему это заняло у меня столько времени. В какой-то момент я подумал: нельзя, чтобы я провел 20 лет в туре, стал тем, кем стал, и ни разу не выступил в Южной Африке. Так не должно быть, я бы с этим не смирился.

Роджер ФедерерGetty Images

Не могу дождаться. Надеюсь, буду готов сыграть в полную силу. То, что Рафа согласился, тоже очень меня радует. Еще я знаю, что мои родители очень рады и горды. Уверен, что для меня это будет очень важное событие», – цитирует AP Федерера, чья мама родилась в ЮАР.

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