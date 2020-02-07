Швейцарский теннисист Роджер Федерер показал корт в ЮАР, на котором проведет выставочный благотворительный матч против Рафаэля Надаля, и пошутил над соперником.

«Привет всем, я в Кейптауне. Только приехал на теннисный корт – точнее, на футбольный стадион. Только посмотрите, как здесь потрясающе. Сам корт оранжевый – для Рафы, чтобы он подумал, что это грунт. Но это хард», – прокомментировал 38-летний Федерер.

Надаля называют королем грунта, он выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 12 раз.

Матч состоится 7 февраля в 21:30 по московскому времени, в прямом эфире его покажет Eurosport 2.

Ожидается, что мероприятие посетят более 50 тысяч зрителей – в таком случае будет установлен новый рекорд посещаемости тенниса.

Eurosport 2 покажет выставочный матч Федерера и Надаля, который установит рекорд посещаемости

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