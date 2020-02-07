Рекордсмены по выигранным турнирам «Большого шлема» Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сошлись в ЮАР для благотворительного матча. Во время интервью на корте Роджера спросили, враги ли они с испанцем или все-таки друзья.

«Мы можем быть и теми, и другими. Наши семьи друг друга уважают. Сегодня он сказал мне, что плакал, когда я выиграл French Open в 2009-м. Он был счастлив за меня. Это хорошее противостояние.

Рафа пытается догнать меня по «Шлемам»? Ну сегодня он точно меня не догонит, даже если выиграет, так что я расслаблен. Но, честно говоря, его достижения в карьере и Новака [Джоковича], то, что он сделал, что я сделал – мы счастливы, великолепные карьеры. В своих мечтах я никогда не думал, что так будет. Я мечтал выиграть один Уимблдон, но выиграл больше. Если он догонит меня – ничего страшного».

Видео - «Рафа сказал сегодня, что плакал, когда я выиграл French Open-2009». Интервью Федерера 04:37

Слова Рафы:

Видео - «Приятно разделить этот момент с Роджером». Интервью Надаля 03:47

В 2009 году Федерер единственный раз выиграл «Ролан Гаррос» и собрал карьерный «Большой шлем». Надаль на том турнире сенсационно уступил Робину Содерлингу.

За всю карьеру Рафа проиграл всего два матча на парижском мэйджоре. Он выиграл Открытый чемпионат Франции рекордные 12 раз. Испанец тоже может похвастаться карьерным «БШ».

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