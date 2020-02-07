Eurosport
Федерер: «Рафа сказал сегодня, что плакал, когда я выиграл French Open-2009»
Но не из огорчения – Надаль был рад за принципиального соперника.
Рекордсмены по выигранным турнирам «Большого шлема» Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сошлись в ЮАР для благотворительного матча. Во время интервью на корте Роджера спросили, враги ли они с испанцем или все-таки друзья.
«Мы можем быть и теми, и другими. Наши семьи друг друга уважают. Сегодня он сказал мне, что плакал, когда я выиграл French Open в 2009-м. Он был счастлив за меня. Это хорошее противостояние.
Рафа пытается догнать меня по «Шлемам»? Ну сегодня он точно меня не догонит, даже если выиграет, так что я расслаблен. Но, честно говоря, его достижения в карьере и Новака [Джоковича], то, что он сделал, что я сделал – мы счастливы, великолепные карьеры. В своих мечтах я никогда не думал, что так будет. Я мечтал выиграть один Уимблдон, но выиграл больше. Если он догонит меня – ничего страшного».
Слова Рафы:
- В 2009 году Федерер единственный раз выиграл «Ролан Гаррос» и собрал карьерный «Большой шлем». Надаль на том турнире сенсационно уступил Робину Содерлингу.
- За всю карьеру Рафа проиграл всего два матча на парижском мэйджоре. Он выиграл Открытый чемпионат Франции рекордные 12 раз. Испанец тоже может похвастаться карьерным «БШ».