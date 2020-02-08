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Федерер победил Надаля в Матче за Африку, они побили рекорд посещаемости
Почти два часа изумительной игры в три сета и рекордные 48 тысяч зрителей на трибунах.
Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля в прошедшем благотворительном матче – 6:4, 3:6, 6:3. Сражение легенд продолжалось 1 час 47 минут.
Встреча прошла в Кейптауне, на одноименном футбольном стадионе, за игрой наблюдали около 48 тысяч зрителей, что стало новым теннисным рекордом. Роджер и Рафа обновили рекорд трехмесячной давности: в ноябре на игру Федерера с Александром Зверевым в Мексике пришли 42,5 тысячи зрителей.
Поскольку игра носила выставочный характер матч был полон эффектных розыгрышей, которые редко увидишь в официальных поединках.
После матчбола суперзвезды нежно обнялись.
Главному действу предшествовал парный матч: Роджер в паре с отцом Microsoft Биллом Гейтсом победил Надаля, которому партнерствовал южноафриканский комик Тревор Ноа – 6:3.
- Надаль ведет в личном противостоянии в официальных матчах – 24-16. При этом Федерер выиграл 6 из последних 7 встреч.
- Все вырученные средства с матча пойдут в благотворительный фонд Федерера.
- Стадион «Кейпатун» принял 8 матчей футбольного чемпионата мира-2010, включая четвертьфинал Аргентина – Германия (0:4) и полуфинал Уругвай – Нидерланды (2:3).
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