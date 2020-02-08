Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля в прошедшем благотворительном матче – 6:4, 3:6, 6:3. Сражение легенд продолжалось 1 час 47 минут.

Встреча прошла в Кейптауне, на одноименном футбольном стадионе, за игрой наблюдали около 48 тысяч зрителей, что стало новым теннисным рекордом. Роджер и Рафа обновили рекорд трехмесячной давности: в ноябре на игру Федерера с Александром Зверевым в Мексике пришли 42,5 тысячи зрителей.

Поскольку игра носила выставочный характер матч был полон эффектных розыгрышей, которые редко увидишь в официальных поединках.

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Видео - Рафа загасил мяч в акробатическом прыжке спиной к сетке 00:40

После матчбола суперзвезды нежно обнялись.

Видео - Федерер реализовал настолько эффектный матчбол, что Надаль перепрыгнул через сетку и обнял его 01:15

Главному действу предшествовал парный матч: Роджер в паре с отцом Microsoft Биллом Гейтсом победил Надаля, которому партнерствовал южноафриканский комик Тревор Ноа – 6:3.

Надаль ведет в личном противостоянии в официальных матчах – 24-16. При этом Федерер выиграл 6 из последних 7 встреч.

Все вырученные средства с матча пойдут в благотворительный фонд Федерера.

Стадион «Кейпатун» принял 8 матчей футбольного чемпионата мира-2010, включая четвертьфинал Аргентина – Германия (0:4) и полуфинал Уругвай – Нидерланды (2:3).

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