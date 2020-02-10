Оскорблял журналистов и детей, сбил тренера. Синдром Аспергера сделал первую ракетку мира злодеем

Маленького чилийца с конским хвостом и необычным разрезом глаз ненавидели все: фанаты, соперники, журналисты, судьи и даже болбои. Они еще до начала матча знали, что странный тип по прозвищу Китаец будет перед каждой подачей бормотать в их сторону оскорбления на испанском. В марте 1998-го Sports Illustrated посвятил ему материал под заголовком «Самый ненавистный человек в теннисе. Марсело Риос вышел на третье место в рейтинге благодаря победе в Индиан-Уэллс, но давно лидирует в отвратительном поведении». Еще через три недели он обыграл Андре Агасси в Майами и в дополнение к статусу главного злодея ATP стал первой ракеткой мира.

Риос всю карьеру сочетал проблески гениальности на корте с отвратительным характером. Через пару месяцев после дубля на турнирах «Мастерс» в США он вылетел в первом раунде Уимблдона и оскорбил британский «Шлем»: «Этот турнир переоценили. Трава годится для коров, но не для игры в теннис. Это скучно, и я не считаю Уимблдон чем-то важным». Румынский теннисист Илие Настасе резко высказался о чилийском хулигане: «Он худший ***** [придурок] из всех, кого я знаю. Вероятно, даже современные игроки так о нем думают».

В сезоне-1998 22-летний Китаец вышел на пик и уничтожал главных звезд, но к тому моменту его репутацию не спасали даже титулы. Первый скандал разразился годом раньше, когда Риос зачем-то послал мяч в голову Уэйну Блэку после успешного розыгрыша. Соперник шел на 249-м месте в рейтинге и без шансов уступал чилийцу, но тот так завелся, что чуть не вырубил аутсайдера – мяч чудом пролетел в сантиметрах от виска Блэка. «Марсело – идеально работающие швейцарские часы без пары колесиков, – добавил Настасе. – Одного из этих колесиков не хватает у него в голове».

Марсело РиосGetty Images

Когда Риос захватил лидерство в ATP, на пресс-конференции его сравнили с великим аргентинцем Гильермо Виласом. «Меня уже давно сравнивают с ним, но я его не знаю, – ответил скандалист. – Мне лишь известно, что он не поднимался выше второго места, а я на первом». Он считал журналистов главными врагами после нескольких фейковых историй, которые сочинили про него еще на старте карьеры. Таблоиды в Чили постоянно публиковали новые сплетни об отношениях Риоса с местной королевой красоты Патрисией Ларраин, и это его невероятно раздражало. «Папарацци всегда ищут в моей жизни что-то плохое и пытаются унизить меня, – жаловался Эль Чино. – Они пишут, что перед некоторыми матчами я хожу на дискотеки, напиваюсь и не сплю до четырех утра. Иногда они говорят правду, но это не их дело».

На провокационный вопрос, течет ли в нем индейская кровь, Марсело резко ответил: «Что если я назову тебя сыном шлюхи?» В дополнение к буйному темпераменту, Риос гордился чилийским происхождением и решил, что журналист оскорбил его предков. В другой раз он невинно заявил, что даже чек победителя Australian Open на 412 тысяч долларов не покроет его проигрыши в казино, а позже свел откровение к шутке. Уже после завершения карьеры он вошел в штаб национальной команды на Кубке Дэвиса-2018 и снова прошелся по медиа: «Как говорит мой близкий друг Диего Марадона, я не разговариваю с журналистами, потому что они сосут. Так что можете сосать дальше». Международная федерация тенниса оштрафовала его на 2500 долларов, но Риос не отказался от сказанного и объяснил негатив в твиттере: «Многие со мной не согласны, но мне не нравится, что журналисты врут и никто их не останавливает. Я приехал, чтобы помочь чилийской команде, и мне ничего за это не платят. Но когда я делаю это, меня втягивают в какие-то личные разговоры. Журналисты любят придумывать жертв и находить виноватых».

Чилийские болельщики – единственные преданные фанаты Риоса на протяжении карьерыGetty Images

Отношения с другими теннисистами тоже страдали из-за характера. В 1997-м он столкнулся в столовой для игроков на Уимблдоне с Моникой Селеш, которая слишком долго выбирала обед. «Шевели жирной задницей», – крикнул молодой грубиян бывшей первой ракетке мира. «Многие игроки презирают Риоса, – рассказал Sports Illustrated оставшийся анонимным ветеран. – У него нет социальных навыков. Он ведет себя, будто, кроме него, никого не существует. Из-за этого его никто не уважает».

Эль Чино конфликтовал даже с собственной командой и функционерами. Однажды он забыл в прачечной нижнее белье и хамски потребовал у менеджера Уэллера Эванса, чтобы тот забрал его и принес ему на следующем турнире. В другом случае ссора с тренером Мануэлем Асторгой закончилась травмой коуча. Марсело сидел за рулем джипа, пока разговаривал со стоящим у окна Асторгой, и так быстро нажал на газ, что переехал собеседнику ногу. Естественно, Риос не остановился и не проверил, что произошло с тренером. Когда Мануэль восстановился от повреждения, Китаец его уволил.

Марсело мог стать героем хотя бы для болельщиков, но те невзлюбили его за надменное отношение: он почти никогда не давал автографы и даже оскорблял подходивших за подписью подростков. На Индиан-Уэллс-1998 журналисты спросили у 16-летней фанатки Рэйчел Кормелл, почему она так переживает за соперника Эль Чино по первому раунду Хендрика Дрикманна. «Я болею не за него, а против Риоса, – объяснила тинейджер. – В прошлом году я попросила у него автограф после тренировки, а он меня послал. Он вел себя некрасиво и грубо».

Болельщиков также бесила нестабильность Марсело – они считали ее проявлением несерьезного отношения к спорту. Как и Ник Кирьос 20 лет спустя, чилиец иногда терял концентрацию, раздражался и бросал играть посреди матча. В таких ситуациях казалось, что Риоса вообще не интересует теннис: он устраивал шоу, пререкался с болбоями или оскорблял судей, пока соперник брал розыгрыш за розыгрышем. Иногда Марсело выходил на корт в нужном настроении и творил чудеса, но его настроение менялось настолько непредсказуемо, что зрители не успевали полюбить его за результаты и харизму.

Характер Риоса не изменился и после завершения карьеры. В 2015-м он неожиданно потребовал у ATP перепроверить допинг-пробы Петра Корды, который в трех сетах обыграл его в финале Australian Open-1998. В том же сезоне в образцах чеха на Уимблдоне обнаружили стероиды, но наказали его только после завершения карьеры через год. Неизвестно, был ли Корда чист, когда обыгрывал Риоса в Мельбурне, но тот финал «Большого шлема» так и остался единственным в карьере Эль Чино. Зато ему покорилось уникальное достижение: он остался единственным лидером рейтинга в Открытой эре без побед на одном из четырех главных турниров.

Петр Корда после победы над Марсело Риосом на АО-98Getty Images

Риос боролся с привычным укладом вещей с самого детства. Он вырос в семье руководителя строительной фирмы и школьной учительницы в столице Чили Сантьяго. Родители ожидали, что Марсело получит хорошее образование и подберет респектабельную профессию, но в девять лет мальчик открыл для себя теннис и забросил учебу: «Я не из тех, кто мог проводить за партой по несколько часов». В 14 он ушел из школы и полностью сконцентрировался на тренировках в местной академии. Уже тогда он превосходил сверстников и издевался над ними: легко делал 5:0, позволял сопернику взять пару геймов и лениво заканчивал сет молниеносным бэкхендом. Несмотря на протесты родителей, в 16 лет он ушел из дома ради карьеры. После победы на юниорском US Open-1993 стало очевидно, что этот талант не затеряется в ATP.

Уже на взрослом уровне личная жизнь Эль Чино постоянно переплеталась с карьерой. Еще в 90-х папарацци сняли его с неизвестной женщиной в парижском ночном клубе. Девушка Риоса Гилиана Сотела рассталась с ним и вернулась только после эмоциональных извинений на пресс-конференции во время Кубка Дэвиса. Позже Марсело и Гилиана поженились, но брак продержался лишь четыре года. Следующий союз с моделью Марией Евгенией Ларраин закончился катастрофой еще раньше. В 2008-м пара отправилась в Коста-Рику, чтобы навестить дочь теннисиста. Через какое-то время женщина появилась в аэропорту Сантьяго в инвалидной коляске и обвинила мужа в том, что он выкинул ее из машины на полном ходу. Риос заявил, что Ларраин хочет прославиться и разбогатеть за его счет – после этой разборки на примирение не осталось шансов.

На момент ссоры со второй женой Риос уже четыре года не играл на профессиональном уровне – в 2004-м 28-летний чилиец завершил карьеру из-за хронической травмы спины. К тому времени он выпал за пределы первой сотни рейтинга и пропускал турнир за турниром. Марсело часто отвлекал внимание от игры необдуманными выходками, но относился к теннису со страстью и мучился, когда не выходил на корт. Из-за этого он пошел в разнос: в 2001-м его арестовали в Риме за драку с таксистом и вмешавшимся офицером полиции, в 2003-м дважды вышвырнули из баров, потому что пьяный спортсмен мочился прямо на посетителей.

Несмотря на выходки, другие теннисисты ценили Риоса за талант и мастерство. Его игрой восхищался даже молодой Роджер Федерер: «Из всех игроков мне нравится смотреть матчи Риоса. Следить за ним на корте интересно и весело, он необычный парень». «Он заставлял тебя чувствовать, будто ты впервые вышел на корт, – добавил Томас Юханссон. – Я ненавидел играть против него. Ты мог провести хороший матч, а он убивал тебя парой движений». Марсело считали грубияном, но иногда он тепло относился даже к обычным людям. «Он был очень щедрым, – вспомнил супервайзер раздевалок на US Open Карл Маннерлин. – После каждой тренировки он отдавал кому-то из сотрудников пару кроссовок, в которых готовился. Немногие знали его с этой стороны, но те, кто общался с ним в такой обстановке, открыли его с другой».

Бьорн Борг, Марсело Риос и Стефан Эдберг на благотворительном мероприятии ATPGetty Images

Причина противоречивого поведения Риоса раскрылась лишь в 2014-м, когда он признался, что страдает от синдрома Аспергера. Чилиец обнаружил у себя 69 из 70 симптомов, которые подтверждают диагноз. «Я часто чувствовал себя уязвимо и неловко, – рассказал Эль Чино. – У меня чуть не случился инфаркт мозга, и это стало сигналом. Я испугался, что останусь парализованным, глухим, немым, не смогу двигаться». Синдром Аспергера считается формой аутизма и сопровождается странностями в поведении, нарушениями коммуникации, неспособностью контролировать поступки. Из-за него Риос часто ссорился с близкими и незнакомыми людьми, зацикливался на незначительных проблемах и раздражался из-за пустяков.

Он до сих пор страдает от психологического отклонения, но чувствует себя намного комфортнее, чем 20 лет назад. Написавший биографию Эль Чино «Человек, которого мы едва знали» Скуп Малиновски сравнил загорелого татуированного атлета с монгольским воином, который даже на матчи ветеранов выходит со стопроцентным настроем. В 2018-м 43-летний Марсело даже анонсировал возвращение в тур ради статуса старейшего победителя «Челленджера», но передумал и ограничился выставочными матчами. Он не нуждался в камбэке, чтобы войти в историю: постоянная конфронтация с журналистами и фанатами и так сделала его исключительным.

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